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Yozgat’ta 3 hektarlık alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde çıkan yangında 3 hektar otluk ve ormanlık alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde çıkan yangında 3 hektar otluk ve ormanlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangına Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinden gelen ekip ve Çayıralan ilçesine yakın bölgelerdeki ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından müdahale edildi.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında 3 hektar otluk ve ormanlık alan yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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