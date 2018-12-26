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Yozgat'ta 339 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

Yozgat'ta 339 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 339 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 97, ilçelerden Akdağmadeni'nde 85, Yerköy'de 20, Sorgun'da 60, Şefaatli'de 20, Kadışehri'nde 22, Çekerek'te 10, Çayıralan'da 25 olmak üzere toplam 339 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan gece başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar nedeniyle, Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, kar ve buzlanma nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Kar yağışı taksicilerin ise yüzünü güldürdü. Taksici Ali Polat, kar yağışı nedeniyle vatandaşların araçlarını çıkarmadığı için işlerinin arttığını belirterek, "Kar yağdığı ve işlerimiz arttığı için mutluyuz." dedi.

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kapalı köy yolu kar Yozgat

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