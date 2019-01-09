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YOZGAT'TA 365 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

YOZGAT?ta tipi şeklinde etkili olan kar yağışı 365 köy yolunu ulaşıma kapattı.

YOZGAT?ta tipi şeklinde etkili olan kar yağışı 365 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar yağışının durmasıyla birlikte yol açma çalışmalarına başlandı.Yozgat?ta yoğun kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, tipi nedeniyle, köy yolları ulaşıma kapandı. Merkez ilçeye bağlı 50, Akdağmadeni 78, Boğazlıyan 2, Çayıralan 15, Çandır 10, Çekerek 30, Aydıncık 15, Kadışehri 15, Saraykent 10, Sarıkaya 25, Sorgun 65, Şefaatli 30 ve Yerköy ilçesine bağlı 20 köy olmak üzere toplam 365 köy yolu ulaşıma kapandı.
SICAK SÜT DAĞITILDI
Kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezinde Yozgat Belediyesi Gezici Aşevi tarafından dolmuş duraklarında sıcak süt dağıtıldı. Sabah erken saatlerde okullarına giden üniversite öğrencileri otobüslere binmeden önce belediyenin ikramı olan sıcak sütlerden içme imkanı buldu. Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, soğuk havada içtikleri sütle içlerini ısındığını söylediler. Yozgat kent merkezinde dün tipi şeklinde aralıksız devam eden kar yağışının durmasıyla birlikte, belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

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