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  4. Yozgat’ta 4 DEAŞ militanı tutuklandı

Yozgat’ta 4 DEAŞ militanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Yozgat´ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda örgütün sözde Musul eski vilayet sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 kişi, 26 Ekim tarihinde düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı.Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabahın erken saatlerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda Irak’ta Musul şehrinin sözde eski sorumlusu E.İ.T.

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yozgat´ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda örgütün sözde Musul eski vilayet sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 kişi, 26 Ekim tarihinde düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabahın erken saatlerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda Irak’ta Musul şehrinin sözde eski sorumlusu E.İ.T. ile birlikte Selahaddin şehri sözde polisleri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri DEAŞ askeri A.F.J.O. bulundukları adreste gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Yozgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde iki gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 4 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.

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