Yozgat’ta 545 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 545 parça tarihi eser ele geçilirdi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Sorgun ilçesi Çatmasöğüt mevki’inde H.G. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta ve H.G.’nin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 455 adet sikke, 10 adet heykel, 29 adet yüzük, 17 adet mühür, 5 adet kolye ucu, 6 adet ok ucu, 1 adet haç, 22 adet tarihi obje ile birlikte çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.

H.G. gözaltına alındı.



