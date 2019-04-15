HABER

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patates tohumu ekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patates tohumu ekildi

Yozgat'ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 çeşit yerli patates tohumunun deneme ekimi yapıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden getirilin 6 çeşit yerli patates tohumu, Kuşçu köyü muhtarı Yaşar Darı'nın tarlasına ekildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak yerli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yozgat'ta geçen yıl 27 bin ton patates üretiminin gerçekleştiğini aktaran Özdemir, "Daha çok yabancı tohumlardan üretim yapılıyordu. Bu sene araştırma enstitümüzün geliştirmiş olduğu çeşitlerden ilk defa ilimizde ekim yapıyoruz. Çiftçimizle bir araya geldik, 6 yerli tohum çeşidimizin ekimini gerçekleştiriyoruz. Hasat zamanında verimini çiftçimizle birlikte değerlendirip, yerli çeşidimizi tanıtmaya çalışacağız." dedi.

Çiftçi Yaşar Darı da 2004'ten beri patates ektiğini, bu yıl ilk defa yerli tohum denediğini belirterek, "Daha önce verim iyiydi, bunu ilk defa deniyoruz. Yerli tohumlarımızı üretmek ve çoğaltmak istiyoruz. Ülkemize bir katkımız olsun istedik." ifadelerini kullandı.

PARTNER Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup... Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
Sultanbeyli'de cinayet kameradaSultanbeyli'de cinayet kamerada
Ahmet, Atatürk büstünü yıkadıAhmet, Atatürk büstünü yıkadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerli patates tohumu Yozgat

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.