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Yozgat'ta 964 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 964 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilen B.T.

Yozgat'ta 964 kök Hint keneviri ele geçirildi

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 964 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilen B.T. gözaltına alındı.
Yenifakılı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöplüçiftliği köyünde oturan B.T.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 964 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir yakılarak imha edilirken, B.T. ise gözaltına alındı.

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