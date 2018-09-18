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Yozgat'ta Ahilik Haftası kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

YOZGAT?ta 31.

Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT,(DHA)- YOZGAT?ta 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, yılın ahisi seçilen 67 yaşındaki 45 yıllık terzi İbrahim Baran ahilik cübbesini giydi. Yılın örnek esnafı, örnek kalfası ve örnek çırağına da hediyeler verildi.
Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen kutlama programına, Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, siyasi parti ve STK temsilcileri, Esnaf ve Sanatkarlar ile daire müdürleri katıldı. Düzenlenen kutlama programında konuşan Vali Kemal Yurtnaç, ahilik geleneğinin kardeşlikten geldiğini belirterek, ?Bu bizim kültürümüzdür, Toplumlar gelenekleri ile yaşarlar. Esnaflıkta, esnaf ahlakı çok önemlidir. Zaman içerisinde gelişmekle beraber, bazı değerler erozyona uğradı. Bir başkasını düşünmek, fedakârlık, adalet, komşuyla iyi geçinme, haksız rekabet etmeme, ayıplı mal üretmeme, bunlar bütün esnafın değerleridir. Bunları yitirdiğiniz anda toplum yüzüstü kalmaya mahkûmdur. Bu maksatla esnafımızın belli değerler içerisinde çalışması lazım ve değerlerimizi kaybetmeyeceğizö dedi.
AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ?da programdaki konuşmasında, ahilik teşkilatının ilkeleri ve özünün evrensen insan haklarına uygun olduğunu söyledi. Bozdağ, ?Ahilik teşkilatının ilkeleri, hem ticaret hukukuna, hem borçlar hukukuna hem de başka ülkelerinin hukuklarına uygundur. Doğruluk, dürüstlük, emniyet, cömertlik, tevazu, affedici olmak ve tövbe ahilerin vasıflarının bazılarıdırö diye konuştu.
ELİNE, DİLİNE, BELİNE SAHİP OL
Konuşmaların ardından, müşterilerine güler yüzlü ve saygılı davranışlarından dolayı yılın örnek çırağı Cemal Çiçek, yılın örnek kalfası Fatih Kaya, örnek esnaf Recep Şaşmaz, teşekkür belgesi ve hediyelerle ödüllendirildi. Yılın Ahisi seçilen İbrahim Baran?a ahilik cübbesini Bekir Bozdağ giydirdi. Bozdağ, ?eline, diline, beline sahip ol? anlayışıyla yılın Ahisine üç kez şed bağladı.

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