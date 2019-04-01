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Yozgat’ta, AK Parti adayı Celal Köse kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:53 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Celal Köse, belediye başkanı seçildi.

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Celal Köse, belediye başkanı seçildi.

AK Parti İl Başkanı Celal Köse, mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yerine aday gösterildi. AK Parti adayı Celal Köse, kesin olmayan sonuçlara göre 18 bin 730 oy alarak Yozgat'ın yeni Belediye Başkanı seçildi. AK Parti tarafından aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçime giren mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan ise 16 bin 543 oy aldı.

CELAL KÖSE KİMDİR?

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Köse, AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinde bulundu. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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