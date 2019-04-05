Yozgat'ta AK Parti ilçe başkanı darbedildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, seçimi kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkan Adayı Ahmet Köroğlu tarafından darbedildiği öne sürülen AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, BBP Saraykent Belediye Başkan Adayı Köroğlu'nun yakınları tarafından araçla takip edildiğini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Kaya, şikayet için İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Polis memurları tarafından ilçe emniyet amirinin odasına alınan Kaya, kısa bir süre sonra odaya giren Köroğlu tarafından darbedildi.

Arbede sırasında başından yaralanan Kaya, Sorgun Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Köroğlu ve beraberindekiler, olay sonrasında gözaltına alındı.

AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve partililer, Kaya'yı hastane acil servisinde ziyaret etti.

Olayı anlatan Kaya, kendisinin araçla takip edildiğini belirterek, "Takip edildiğimi fark edince ilçe emniyet müdürlüğüne geçtim. Orada polis memurları beni içeri aldı. Odada beklerken Köroğlu geldi, ben nezaketen ayağa kalktığımda bana saldırdı, darbetti." dedi.