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  4. Yozgat’ta arazi kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Yozgat’ta arazi kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

11.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde çıkan arazi kavgasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yerköy ilçesinde A.Y, M.Y.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde çıkan arazi kavgasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yerköy ilçesinde A.Y, M.Y. ve E.Ç.Y. aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle O.Y. ve A.Y.’nin Yerköy Sanayi Sitesi’ndeki iş yerini bastı. İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar tabanca, av tüfeği ve bıçakla birbirine saldırdı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun ve saçma isabet eden iş yeri sahibi A.Y. ile bıçaklanan A.Y. ağır yaralandı. M.Y., E.Ç.Y. ve O.Y. de çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Y. ve A.Y. ise Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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