HABER

Yozgat'ta bağımsız adayın mitingine 60 kişi katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz'ın (60) düzenlediği mitinge yaklaşık 60 kişi katıldı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz'ın (60) düzenlediği mitinge yaklaşık 60 kişi katıldı.

İşçi emeklisi Bekir Korkmaz, Yozgat'ta 31 Mart yerel seçimleri için bağımsız belediye başkan adayı oldu. Korkmaz, seçime kısa süre kala Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Seçim propagandası yaptığı otomobilindeki megafondan konuşan Bekir Korkmaz'ın mitingine yaklaşık 60 kişi katıldı. 2009 yılında da bağımsız aday olduğunu söyleyen Korkmaz, projelerini anlattı. Bekir Korkmaz, "İrade dışı 100 bin insan toplanacağına, şu soğukta gelip hiçbir şey gütmeyen 10 insan benim için çok daha değerlidir" dedi.

'ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM'

Miting sonrası gazetecilere açıklama yapan 4 çocuk babası Korkmaz, seçim kampanyasını tek başına yürüttüğünü, projelerini anlattığı broşürleri dahi kendisinin dağıttığını ifade ederek, "Nimeti de bana, külfeti de bana. Aracımı çocuklarıma dahi vermedim. İnsanlara yol vererek, selamlaşarak örnek olmaya çalıştım. Seçim broşürlerimi de kendim dağıttım. Vatandaşların sorduğu soruları yanıtladım. Çok güzel mesajlar aldım, bunun da sandığa yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Bakan Soylu: Seçim günü 553 bin personelimiz görevi başında olacakBakan Soylu: Seçim günü 553 bin personelimiz görevi başında olacak
Kılıçdaroğlu: Boğazımızdan haram lokma inmedikçe kimseden korkmayızKılıçdaroğlu: Boğazımızdan haram lokma inmedikçe kimseden korkmayız

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.