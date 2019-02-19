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Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Yozgat’ta kışın hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiğdem çiçekleri erken açtı.Baharın müjdecisi olarak bilinen ve çoğunlukla Mart ve Nisan aylarında açan çiğdem çiçekleri, bu yıl havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı.

Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı

Yozgat’ta kışın hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiğdem çiçekleri erken açtı.
Baharın müjdecisi olarak bilinen ve çoğunlukla Mart ve Nisan aylarında açan çiğdem çiçekleri, bu yıl havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı. Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus alanı yerleşkesi içesinde toprak örtüsünü sarıya boyayan çiğdem çiçeklerinin açtığını gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şubat ayında açan çiğdem çiçekleri, doğayı renklendirerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Üniversite öğrencisi Bekir Güneşer,"Havaların sıcak geçmesi nedeniyle çiğdemler çiçek açtı, biz de topluyoruz" derken öğrenci Aziz Cem Akgül de, "Baharın müjdecisi olan çiğdemler açtı, normalde çiçekler Mart, Nisan gibi açar ama yaz erken geldi. Şubat ayında çiğdemler çiçek açmış, biz de şaşırdık." şeklinde konuştu.

Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı

Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı

Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı

Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı

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