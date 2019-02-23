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Yozgat’ta çay davetini kırmadılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 09:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta Güleç ailesinin çay davetini kırmayarak evlerine misafir oldu.Soylu ve Bozdağ, Yozgat’ta gerçekleştirilen muhtar ve STK buluşmasının ardından İhsaniye Güleç isimli Üniversite öğrencisinin “Sayın bakanlarım annem çay demledi, sizi çaya bekliyoruz” daveti üzerine Güleç ailesinin evine misafir oldu.Soylu ve Bozdağ’ın çay davetine icabet etmesi Güleç ailesini mutlu ederken Fatma Şahingöz isimli aile bireyi ise “Sayın bakanlarımız Soylu ve Bozdağ’a çay davetimize geldikleri için çok teşekkür ediyoruz.

Yozgat’ta çay davetini kırmadılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta Güleç ailesinin çay davetini kırmayarak evlerine misafir oldu.
Soylu ve Bozdağ, Yozgat’ta gerçekleştirilen muhtar ve STK buluşmasının ardından İhsaniye Güleç isimli Üniversite öğrencisinin “Sayın bakanlarım annem çay demledi, sizi çaya bekliyoruz” daveti üzerine Güleç ailesinin evine misafir oldu.
Soylu ve Bozdağ’ın çay davetine icabet etmesi Güleç ailesini mutlu ederken Fatma Şahingöz isimli aile bireyi ise “Sayın bakanlarımız Soylu ve Bozdağ’a çay davetimize geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hiç beklemiyorduk geleceklerini ama bizleri çok mutlu ettiler” dedi.
Ziyarette çayların içilmesinin ardından hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Yozgat’ta çay davetini kırmadılar

Yozgat’ta çay davetini kırmadılar

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