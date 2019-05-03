HABER

Yozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, TBMM eski başkanlarından Cemil Çiçek tarafından yaptırılan İmam-ı Azam Camii, törenle ibadete açıldı.

Yozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta, TBMM eski başkanlarından Cemil Çiçek tarafından yaptırılan İmam-ı Azam Camii, törenle ibadete açıldı.
Kent merkezinde yaptırılan cami için düzenlenen törene Cemil Çiçek ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Çiçek, kendisi ve ailesi için mutlu bir günü yaşadıklarını söyledi. Adı camiye verilen İmam-ı Azam'ın bugüne kadar iyi anlatılmadığını ifade eden Çiçek, şöyle dedi:
"Bu Müslüman millet, İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Maturidi'yi iyi anlayabilseydi, 15 Temmuz denilen kepazeliği, zındık darbe teşebbüsünü yaşamazdık. Cehalet kökleştikçe, cehalet yaygınlaştıkça, bizim gideceğimiz yer softalıktır. Bugün din adına birçok yerde yaşadığımız şey, dinde olmayan dindir. Dininin aslında olmayan, Kuran'da olmayan, peygamberin hayatında, hadislerinde, sünnetinde olmayan bir kısım şeyleri, kolibasili bir kısım bilgileri, biz din olarak anlamaya çalışıyoruz, kabul etmeye çalışıyoruz. Sonra da başımıza bir sürü şeyler açılıyor. Cehalet bizi softa yapıyorsa, cehaletin softası, şeytanın maskarası olur. Bugün bir kısım yerlerde, bir kısım çevrelerde din adına şeytanın maskarası olmuş bir kısım anlayışlarla bu ülke mücadele ediyor. Devlet elinden gelen gücüyle, gayretiyle, bu maskaralıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor."
Akabinde 500 kişinin aynı anda ibadetini yapabileceği İmam-ı Azam Camii hizmete açıldı.
FOTOĞRAFLI

Yozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldıYozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldıYozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldıYozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldı

PARTNERBizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!
Çukurca'da foto safari heyecanıÇukurca'da foto safari heyecanı
Genç çınarların kısa filmleri ödüllendirildiGenç çınarların kısa filmleri ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.