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Yozgat'ta çıkan yangında, evde yalnız olan 4 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 21:59 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında, iddiaya göre annesinin evde yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Atakan Uslu, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yozgat'ta çıkan yangında, evde yalnız olan 4 yaşındaki çocuk öldü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında, iddiaya göre annesinin evde yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Atakan Uslu, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yangın, akşam saatlerinde Yozgat’ın Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi’nde bulunan tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, anne Bediha Uslu diğer çocuğunu okuldan almak için Atakan'ı evde yalnız bıraktı. Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi müdahale etti. İçeride tek başına bir çocuk olduğunun öğrenilmesi üzerine bir itfaiyeci, yanan eve girerek, odada yatağında baygın durumda bulunan Atakan Uslu'yu dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, Atakan ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuk yapılan tüm mdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye eri Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hemen içeri girdiğini belirterek, "İçeriye girdiğimde çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla, alıp hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı, kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar masaj yaptım, biraz kendine gelmişti" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yozgat'ta çıkan yangında, evde yalnız olan 4 yaşındaki çocuk öldüYozgat'ta çıkan yangında, evde yalnız olan 4 yaşındaki çocuk öldüYozgat'ta çıkan yangında, evde yalnız olan 4 yaşındaki çocuk öldü

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