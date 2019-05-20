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Yozgat'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:16 | Son Güncelleme

Yozgat'ta cinayet

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde bir kişi, çocuğunu kendisine göstermedikleri iddiasıyla tartıştığı kayınbiraderini tabancayla öldürdü.

İddiaya göre, geçimsizlik nedeniyle eşi ve çocuğu babaevine giden 35 yaşındaki T.A, 3 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermedikleri iddiasıyla kayınbiraderi Şener Aslan (31) ile tartıştı. Tabanca ile iki el ateş eden T. A, kayınbiraderi Aslan'ı öldürüp kaçtı.

Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesiyle harekete geçen jandarma ekipleri, kısa sürede zanlı T.A'yı yakalarken Şener Aslan'ın cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni cinayet Yozgat

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