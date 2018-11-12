Yozgat'ta "drift" yapan 5 sürücüye 25 bin 50 lira trafik cezası yazıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki farklı kavşaklarda drift yapan araçlar, MOBESE kameralarınca tespit edildi.
Polis ekipleri, drift yaptığı belirlenen 5 sürücüye 5 bin 10'ar liradan toplam 25 bin 50 lira ceza kesti.
Ayrıca, sürücülerin ehliyetine 2 ay el konuldu, araçlar da 2 ay trafikten men edildi.
Öte yandan iki aracın çarpışma anı da kameralara yansıdı.
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