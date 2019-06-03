HABER

Yozgat'ta drone destekli trafik kontrolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Yozgat'ta drone destekli trafik kontrolü

Yozgat Emniyet Müdürlüğünce Yozgat-Sivas kara yolunda drone destekli trafik kontrolü yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone ile desteklenen denetimleri sırasında sürücüler emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıldı, araçlarda bulunan çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapıp yapmadıklarını değerlendirmeleri için "sürücü seyahat karnesi" ve "kırmızı düdük" verildi.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde bayram tatili sürecinde 174 ekip ve 586 personelle 24 saat esasına göre görev yaptıklarını söyledi.

Arife günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandığını, bu nedenle sürücülere kuralları hatırlattıklarını belirten Çengeloğlu, "Kampanyamız doğrultusunda özellikle araçta bulunan çocuklarımıza, gençlerimize birer karne veriyoruz. O karnelerde eğer babalarının, annelerinin hatalarını ve doğrularını karneye işleyip Emniyet Genel Müdürlüğümüzün adresine gönderirlerse ilk 100 çocuğumuza bisiklet hediye edeceğiz. Yine dağıttığımız kırmızı düdüklerle ailelerini ikaz etmelerini istiyoruz. Herkese kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Kontrolleri olumlu bulduğunu dile getiren sürücülerden Murat Yılmaz da "Yapılan denetim bayram öncesi çok olumlu, en azından trafikte güvenli seyahat için bu tür uygulamaların yapılması gerekiyor. Çocuklara yönelik karne uygulamasını da çok yerinde buldum." diye konuştu.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Gaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyaretiGaziantep'te bayram arifesinde şehitlik ziyareti
Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruzBakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Trafik denetimi Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Ankara'da otelde doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede

Ankara'da otelde korkutan patlama! Ekipler bölgede

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.