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Yozgat'ta eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi.

Yozgat'ta eğitime kar engeli

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi.
Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Kadışehri, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Yozgat'ta eğitime kar engeli

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