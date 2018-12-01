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Yozgat'ta ev ve iş yerinden hırsızlığa 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Yozgat'ta ev ve iş yerinden hırsızlığa 4 tutuklama

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.
Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine jandarma çalışma başlattı. Uzun süren takip ve soruşturma sonucunda S.G. (29), E.Ş. (29), A.D. (24), O.K. (19), M.A. (23) ve F.A. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çaldıkları elektronik eşyalar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., E.Ş., A.D. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yozgat'ta ev ve iş yerinden hırsızlığa 4 tutuklamaYozgat'ta ev ve iş yerinden hırsızlığa 4 tutuklama

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