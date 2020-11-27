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  4. Yozgat’ta evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ta evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

27.11.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta evin içinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde bir evin içerisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde bir evin içerisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 metre genişliğinde ve 12 metre derinlikte kaçak kazı yapan M.S., O.Y., H.Y., B.B. ve M.M.T. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi eser ve kazıda kullanılan çeşitli aletlere de el koydu.

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