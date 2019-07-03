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Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Yerköy ilçesindeki bir fabrikanın ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Yerköy ilçesindeki bir fabrikanın ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, Yerköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ortak olan 2'si kardeş, 5 akraba arasında borç nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Hasan Y., Mustafa Y., Mehmet Ali Y,., Yıldırım Y. ve Murat Y. yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralıYozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralıYozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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