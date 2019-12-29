Yozgat’ta gözünden yaralanan atmaca koruma altına alındı

Yozgat’ta bir vatandaş, doğada yaralı halde bulduğu atmacayı tedavi edilip doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yozgat’ta aracıyla seyir halindeyken atmacanın yere düştüğünü fark eden Ethem Baştürk, aracından inerek yaralı atmacayı montuna sarıp iş yerine getirdi. Uzun süredir petshop işiyle uğraşan Baştürk, iş yerinde görevli veteriner hekime yaralı atmacanın tedavisini yaptırdı. Tedavisi yapılan atmacayı besleyen Baştürk, durumu Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bildirdi. Baştürk, yaralı atmacayı kısa sürede gelen yetkililere teslim etti.

Yozgat Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Hasan Tezer, “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü olarak yaralı kuşumuzu tedavi edilmek üzere aldık. Kuşumuzun genel tedavisi yapıldıktan sonra alındığı ortama, doğaya tekrardan bırakacağız” dedi.

Yaralı atmacayı yetkililere teslim eden Ethem Baştürk ise, “Aracımla seyir halindeydim, kuşun düştüğünü gördüm. Montumu çıkartarak kuşu sardım ve dükkana getirdim. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdim. Bu arada iş yerimizin veteriner hekimi de kuşumuzun kontrolünü yaptı. Sağlık açısından çok büyük bir sorun yaşamamakta hayvanımız. Kuşumuzu gelen yetkililere teslim ettik. Yetkili arkadaşlar gerekli tedavilerini yapıp doğaya salacaklarını beyan ettiler, biz de kuşu kendilerine teslim ettik” şeklinde konuştu.

