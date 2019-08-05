Yozgat’ta gurbetçi vatandaş TDV’ye 100 adet kurban bağışında bulundu

Yozgat’ta gurbetçi bir vatandaş Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine 100 adet kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının PTT önündeki kurban bağış standına gelen isminin açıklanmasını istemeyen Yozgatlı gurbetçi vatandaş, yurt dışında kesilmek üzere 100 adet kurban bağışında bulundu. Gurbetçi vatandaş, yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere 100 kurban ücreti olan 72 bin 500 lirayı makbuz karşılığında TDV Yozgat Şubesi yetkililerine teslim etti.

Yozgat İl Müftüsü ve TDV Yozgat Şube Başkanı Salih Sezik, tatilini Yozgat’ta geçiren gurbetçi vatandaşa bağışlarından ötürü teşekkür ederek “TDV olarak Kurban Bayramında kurban etlerimizi 145 ülkede mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Türk Diyanet Vakfı olarak kurban bağışı stantlarımızda çalışanlarımız, arife gününe kadar bağışları kabul edecek. Bugün de Yozgat’ta tatilini geçiren gurbetçi bir vatandaşımız bizi ziyaret ederek 100 adet kurbanı yurt dışında kesilmek üzere bağışladı. Gurbetçi vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz inşallah Allah hayrını kabul eder” dedi.

