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Yozgat'ta HTŞ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta HTŞ operasyonu: 2 gözaltı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kadışehri'de yaşayan C.E. ve İ.C.'nin terör örgütü HTŞ ile bağlantılı oldukları belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldığı adrese baskın düzenledi. Baskında Suriye uyruklu C.E. ve İ.C. yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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