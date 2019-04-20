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Yozgat'ta 'kar' yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 01:45 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Yozgat'ta 'kar' yağışı

Mehmet Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerine kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar, çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.
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Cadde ve sokaklarda buzlanma kontrolü yapan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "Şuan yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yok" dedi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.

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Yozgat'ta 'kar' yağışıYozgat'ta 'kar' yağışıYozgat'ta 'kar' yağışı

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