Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yozgat’ta günlerdir beklenen kar yağışı bugün sabah itibariyle başladı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Meydanında bazı vatandaşlar fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Yozgat Belediyesi ekipleri kar yağışı ile birlikte mesaiye erken başladı. Belediye ekipleri şehir içinde ve kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken esnaflar ise karla kaplanan işyerlerinin önünü temizleyerek yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinleri yemleyerek besledi.

Yozgat’ta uzun süredir kar yağmadığını söyleyen Necati Duyar, “Yozgat’a kar uzun zamandır yağmıyordu, bugün yağdı. İnşallah bolca yağar, suyumuz kesiliyordu, inşallah su sıkıntısı yaşamayız. Bereketli olsun” dedi.

Cabir Türkmen ise, “Yozgat’a beklediğimiz kar yağışı geldi, mutluyuz. Ülke genelinde kar sıkıntıydı, yağdığı için mutluyuz. Kar berekettir, rahmettir inşallah devam eder” şeklinde konuştu.

