Yozgat'ta kavun karpuz hasadı başladı

Yozgat’ta kavun ve karpuz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Sekili bölgesinde hasat başladı.
Yurdun birçok bölgesinde kavun ve karpuz hasadı tamamlanırken, Yozgat'ta hasadın yeni başlamasıyla satıcılar Sekili bölgesine yöneldi.
Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 10 bin dekar alanda ekimi yapılan kavun ve karpuzun ekim alanının, bu yıl su sıkıntısından dolayı 3 bin dekara kadar düştüğünü söyledi.
Yılmaz, "İlçemizin verimli topraklarını sulayan Gelingüllü Barajı'nda su seviyesinin düşük olması çiftçilerimizi alternatif ürünlere yönlendirdi. Genelde çiftçimiz nohut ve mercimek ekti. Şu anda çiftçilerimiz yetiştirdikleri karpuzun kilosunu 70-80 kuruştan, kavunun ise 90 kuruştan satışını yapıyor." dedi.
İlk hasadı tarlada satan çiftçilerden Halil Akçiftçi, bu yıl kuraklık nedeniyle sulama konusunda sorun yaşadıklarını belirtti.
Akçiftçi, maliyetin yüksek olduğunu belirterek "Karpuzu 70-80 kuruş arasında satıyoruz. Şu anda satışlarımız iyi." diye konuştu.
Remzi Bacanak da kavun, karpuz yetiştirmenin çok eziyetli, emek isteyen bir iş olduğunu, 3-4 ay tarlada yattıklarını anlattı.
Sekili kavununun tadının bal tadında olduğunu söyleyen Bacanak, "Kavun karpuzumuz bal tatlısı. Sekili kavunu çıkmadan başka bölgelerde 'Sekili kavunu' diye reklam yapıp satış yapıyorlar. Satışlarımız şu an iç in iyi. Kavunu 90 kuruş 1 lira arasında satıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sivas'tan Yozgat'a kavun ve karpuz almaya gelen Mehmet Yaraşır da Sekili kavununun ünlü bir kavun olduğunu belirterek "Bayram geliyor, bayramda tatlıya gerek yok, herkes, kavundan bir dilim yesin yeterli olur, tatlıya gerek kalmaz." dedi.
Ordu’dan gelen Adem Çakar da bu yıl Karadeniz sahillerinde Yozgat'ın Sekili bölgesinde yetişen bal tadındaki kavun ve karpuzun satılacağını kaydetti.
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