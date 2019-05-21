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Yozgat'ta kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Yozgat'ta kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyünde kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Kayınbiraderi Şener Aslan'ı (31) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan Talip A. (35), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde, eşinden ayrı yaşayan Talip A, 3 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini öne sürerek tartıştığı kayınbiraderi Şener Aslan'ı tabanca ile öldürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet tutuklama Yozgat

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