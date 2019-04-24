Yozgat’ta kayısı ve badem ağaçlarını don vurdu

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle erken çiçek açan kayısı ve badem ağaçları büyük oranda zarar gördü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 5 dereceyi gösterdiği Yozgat’ta çiçek açan bazı meyve ağaçlarını soğuk vurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysen Koç, iki gün önce yaşanan don olayından badem ve kayısı ağaçlarının büyük oranda zarar gördüğünü söyledi. Yozgat’ta Kamil Aygar isimli üreticinin meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Doç. Dr. Aysen Koç, bölgede don olayının oldukça fazla yaşandığını söyleyerek badem ve kayısı ağaçlarının büyük oranda soğuk havadan etkilendiğini dile getirdi.

Bölgede yaşanan don olayından üreticinin muzdarip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Koç, “Maalesef don olayı bölgemizde oldukça fazla yaşanıyor. Özellikle ilkbahar geç donlarından çok muzdaribiz. Üreticilerimiz çeşit seçimi ya da meyve türü seçiminde ekonomik olarak her sene meyve alacakları meyve türlerinden ziyade, kendi istedikleri meyveleri seçiyorlar. Bu sebeple de seçmemeleri gereken bademdir, kayısı gibi meyve türlerinde her sene düzenli meyve alamıyorlar. Erken çiçek açan badem en büyük zarar gören türümüz. Diğer türümüz de kayısı. Maalesef geç çiçek açanlar bir nebze daha kurtarıyor işi. Kiraz, elma, armut zararlanması şuan için gözükmüyor. Kirazlarda da tomurcuklar patlamak üzere. Artık kayısılar geçmiş zararlanma hat safhada ama henüz çiçek açmamış olan meyve türleri şu ana kadar olanları kurtardı. Bundan sonra gene bu şekilde eksi 5’leri görürsek çiçeklerin çok fazla kurtulma şansı yok” dedi.

Don zararlarına karşı üreticinin alması gereken tedbirler hakkına da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Koç, “Soğuğa karşı meyveleri koruma yöntemlerinden birisi kimyasallar. doğal bitki antifrizi olarak geçiyor, sistemik yapıdalar. Bitkinin bünyesine geçip buz kristallerinin oluşumunu engelliyorlar. Normal ilaçlama yapar gibi bunları uyguladığımız takdirde bir nebze koruyabiliyoruz ağaçlarımızı. Bir başka yöntem de gübreleme yöntemi. Bu yöntemle de don öncesinde yapılan uygulama ile bitkinin mekanik olarak zararlanmasına bir nebze daha engel olabiliyoruz. Buz kristalleri oluşmuyor. Bitki hücrelerinin dış çeperleri sıkılaşıyor. Üreticilerimizin en fazla uyguladığı yöntemlerin başında ise Sisleme, dumanlama ve ısıtma yöntemi geliyor. Ama burada sadece bahçe sahibinin değil çevredeki diğer bahçelerinde bu uygulamayı yapması gerekiyor. Aksi takdirde hafif bir rüzgarda dahi bu sis veya ısı yeterli gelmiyor” şeklinde konuştu.

Badem ve kayısı ağaçlarının soğuk havadan etkilendiğini belirten Kamil Aygar isimli üretici ise, “İlk açan badem, kayısı ağaçlarını soğuk vurdu. Geriye kalan armut, şeftali, elma, erik bunlar yeni yeni açtığından zarar görüp görmediğini bilemiyoruz. Ürünleri korumak için talaş ve lastik yakıyoruz onlar da bir çare olmuyor. Bizim kayısıların verimi çoktu, bir ağaçtan 50 kilo civarında ürün alırdık fakat soğuk vurduğu için hiçbir şey yok. Zarardayız, bir sene bekliyoruz elimiz boşa çıkıyor emekler boşa gidiyor” ifadelerini kullandı.