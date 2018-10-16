Yozgat'ta kaza: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat) (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Satılmış Polat (41) ile 3 çocuğu yaralandı, eşi Semiha Polat (41) hayatını kaybetti.
Kaza, Sorgun’a bağlı Faraşlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun'dan Kadışehri yönüne giden Satılmış Polat yönetimindeki 15 NN 474 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün eşi Semiha Polat olay yerinde hayatını kaybederken, Satılmış Polat ve çocukları İsa Nur (22), Sinem Nur (15) ve Yusuf Sezer Polat (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Semiha Polat’ın cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada durumu ağır olan Sinem Nur Polat ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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