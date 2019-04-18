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Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sarıkaya’ya ilçesinde elektrik tellerine takılan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Sarıkaya’da yuva yapmak için taşıdığı dal ile birlikte elektrik direğine takılan leyleği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu

Yozgat’ın Sarıkaya’ya ilçesinde elektrik tellerine takılan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sarıkaya’da yuva yapmak için taşıdığı dal ile birlikte elektrik direğine takılan leyleği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Leyleği kurtarmaya gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle tellerde asılı halde olan leyleğe ulaştı. Ekipler, leyleğin ayağındaki dalı keserek leyleği kurtardı. Kurtarma operasyonu sonrası Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sorgun Şefliğine bağlı ekipler, leyleği veteriner hekime götürerek kontrol amaçlı tedavisini yaptırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen leylek, yetkililer tarafından tekrardan doğal ortamına salındı.

Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu

Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu

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