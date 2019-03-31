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Yozgat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ş. (28) tabancasını çıkararak ateşledi. Yeniden aday olan mevcut muhtar Şahin Yalçın, kolundan hafif, Erdem Türk (18) ise ağır yaralandı. Kavga sırasında B.Ş. de kendisini bacağından yaraladı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erdem Türk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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