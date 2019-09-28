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Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yozgat’ta yaklaşan kış mevsimine hummalı bir şekilde hazırlanmaya devam eden kadınlar, imece usulüyle yufka ekmeği yapımına başladı.Anadolu’nun özellikle kırsal kesimlerinde yoğun olarak tüketilen yufka ekmek, komşuların birbirlerine yardımıyla hazırlanıyor.

Yozgat’ta yaklaşan kış mevsimine hummalı bir şekilde hazırlanmaya devam eden kadınlar, imece usulüyle yufka ekmeği yapımına başladı.
Anadolu’nun özellikle kırsal kesimlerinde yoğun olarak tüketilen yufka ekmek, komşuların birbirlerine yardımıyla hazırlanıyor. Kışın tüketecekleri ekmeği şimdiden hazırlayan ev hanımları, bu sayede aile bütçelerine de katkı sağlamış oluyor.
Sabah erken saatlerde bir araya gelen kadınların bazıları yufka ekmeğin hamurunu yoğurup bezeler hazırlıyor kimileri de hazırlanan hamurları yufka haline getirip sonra da tandırda pişiriyor. Günün geç saatlerine kadar hazırlanan yufka ekmekler, kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde muhafaza ediliyor.
Yozgat’ın Kuşçu köyünde imece usulü ile kışlık yufka ekmelerini hazırlayan kadınlardan Emine İnci, kış hazırlıkları kapsamında her yıl yufka ekmek yaptıklarını söyledi. Komşuların birbirine yardım ettiğini söyleyen İnci, “Bize büyüklerimizden gelen bir gelenek. Yufka ekmek yapıyoruz. Yapmasak olmuyor, kışın yemek için yapıyoruz. Kışın salça kaynatıyoruz, turşu yapıyoruz. Yufka ekmeği yapması çok zor oluyor. Sabah saat 8’de ekmeğe başladık akşam 12’de bitireceğiz. Her sene yapıyoruz. Yemesi çok kolay yapması zor zahmetli” dedi.
Yufka ekmeği yapmanın zor olduğunu belirten Suna Yüce ise “Ben Ankara’dan kız kardeşime yardım için geldim. Çok öncelerden yaparız yufka ekmeği, komşulardan imece usulüyle çalışırız. Yardımlaşırız. Erişte keseriz, mantı bükeriz, salça ve bağ kaynatırız. Zor oluyor, yufka ekmeğini yapması zor ama yemesi kolay” şeklinde konuştu.
Zahide İnci de “Kışlık yufka ekmeği yapıyoruz, zor oluyor, büyüklerimizden kalan bir alışkanlık bizlere. Komşularla yardımlaşarak, birleşerek yapıyoruz. Erişte kesiyoruz, makarna kesiyoruz böyle kışa hazırlık yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor
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