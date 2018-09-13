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Yozgat'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

Akdağmadeni ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 12 hektarlık alan zarar gördü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 12 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Akdağmadeni Peynirlik mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kayseri, Yozgat ve ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopter yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 12 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yozgat Merkeze bağıl Esenli köyünde ise henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak köye sıçradı. Yozgat Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köy muhtarı Habib Avşar, arazide çıkan anız yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede köye ulaştığını söyledi.

Avşar, "İtfaiyeye haber verdik, kendimiz de yangına müdahale ettik. Yangında 4 bin benim, 3 bin de komşunun saman balyası yandı. Tarım aletleri zarar gördü." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni orman yangını

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