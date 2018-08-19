Yozgat'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bayram ziyaretine giden Adem Gülışık (39) yönetimindeki 59 RK 396 plakalı otomobil, Başıbüyüklü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü, eşi Süriye (34), çocukları Baki (10) ve Esin Gülışık (8) ile yeğenleri olduğu ifade edilen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

