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Yozgat'ta otomobil devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

Yozgat'ta otomobil devrildi: 8 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Fikret Uçkan (54) yönetimindeki 16 BJS 89 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Yerköy Organize Sanayi bölgesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Erdal (30), Ahmet Salih (14), Derya (31), Mustafa (12), Kerem (9), Abdulsamet (5) ve Ertuğrul Uçkan (1) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
8 yaralı trafik kazası Yerköy

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