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Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2  kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde meydana geldi. Zafer Öndeş yönetimindeki 40 DY 723 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Hüsniye Öndeş (51) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan Zahire Öndeş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıYozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıYozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıYozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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