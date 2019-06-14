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Yozgat'ta sağanak ve sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 23:22 | Son Güncelleme

Bir kümeste 600 tavuk telef oldu, sebze bahçeleri ve seralar zarar gördü

Yozgat'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel, ekili alanlara zarar verdi, sular altında kalan bir kümeste yaklaşık 600 tavuk telef oldu.

Yozgat merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla ve Başıbüyüklü köylerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gökçekışla köyünde sel nedeniyle bir evin duvarı uçtu, Çalılı köyünde bazı evleri su bastı.

Çalılı köyünde Osman Koç'un evinin avlusunda bağlı köpek, sel suları arasında mahsur kaldı. Havlayarak adeta yardım isteyen köpeği kurtarmak için köylüler seferber oldu. Jandarma ve bir kişinin çabasıyla köpek kurtarıldı.

Çalılı köyü sakinlerinden Meyrem Tuygun, kendi köylerine yağmurun az yağdığını ancak yukarı köylerden gelen sel sularının evlerini bastığını söyledi.

Yukarı köylerdeki yakınlarını telefonla kendilerini aramaları sonucunda evden ayrıldıklarını ifade eden Tuygun, "Akrabalarımız bizi telefonla aradı sel geliyor diye, biz de evden çıktık. Evimiz şu anda su altında kaldı. Sel sularından dolayı evimize giremiyoruz." dedi.

-600 tavuk telef oldu.

Gökçekışla köyünde, Gülhan Karaca’ya ait seralar ve tavuk kümesi sular altında kaldı.

Yaklaşık 2 metre yükselen sular kapalı kümes içerisinde bulunan yaklaşık 600 tavuğu telef etti, seralarda bulunan, çilek, domates, biber ve salatalık zarar gördü.

Köyde incelemelerde bulunan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada sağanak sonucu bir afet oluştuğunu ifade etti.

Özdemir, "Bugün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve su baskınları ekili alanlara zarar verdi. Şu anda yağmur yağışı devam ediyor ve hasar tespiti yapma imkanı yok. Yarın hasar tespit çalışmaları başlayacak. Birçok köyümüzden ihbarlar geliyor." diye konuştu.

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