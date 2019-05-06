HABER

Yozgat’ta şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta, Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 şehit ailesine verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Kadir Çakır tarafından ailelere takdim edildi.

Yozgat’ta şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)- YOZGAT’ta, Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 şehit ailesine verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Kadir Çakır tarafından ailelere takdim edildi.
Valilik Makamında düzenlenen programda Yozgat Valisi Kadir Çakır, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker, Şehit Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez ve Şehit Polis Memuru Ahmet Alan'ın ailelerine takdim etti.
Programa İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Şehit Aileleri Dernek Başkanı Nedim Elmalı ve şehit yakınları katıldı.

FOTOĞRAFLI

Yozgat’ta şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verildiYozgat’ta şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verildi

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
İftar topunu atmaya 8 aylık kızıyla geldiİftar topunu atmaya 8 aylık kızıyla geldi
Ramazan’ın 198 yıllık geleneği Manisa’da yaşatılıyorRamazan’ın 198 yıllık geleneği Manisa’da yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Ebru Şallı'dan yürek burkan açıklama! Oğlu...

Ebru Şallı'dan yürek burkan açıklama! Oğlu...

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.