Yozgat’ta şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)- YOZGAT’ta, Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 şehit ailesine verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Kadir Çakır tarafından ailelere takdim edildi.

Valilik Makamında düzenlenen programda Yozgat Valisi Kadir Çakır, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker, Şehit Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez ve Şehit Polis Memuru Ahmet Alan'ın ailelerine takdim etti.

Programa İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Şehit Aileleri Dernek Başkanı Nedim Elmalı ve şehit yakınları katıldı.

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