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Yozgat'ta seyir halindeki otomobilde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Yozgat'ta seyir halindeki otomobilde yangın

Yozgat'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mustafa Şahin idaresindeki 38 ABC 979 plakalı otomobil, seyir halindeyken Topçu köyü yakınlarından alev aldı.

Otomobilini yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Bu müdahale yeterli gelmeyince Şahin, yoldan geçen araçları durdurarak yangın tüpü istedi. Durdurulan araçlardan alınan yangın söndürme tüplerinin büyük bölümü boş ya da arızalı çıktı.

Jandarma ekipleri, araçlardan aldıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle tamamen söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Sürücü Mustafa Şahin, yangın çıkmadan kısa süre önce önüne bir traktör çıktığını söyledi.

Aniden frene bastığı belirten Şahin, "Ardından da otomobilime yakıt aldım. Yolda giderken yangın çıktı. Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ettim ama yetersiz kaldı." dedi.

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