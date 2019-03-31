HABER

Yozgat'ta şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

Rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu, bazı reklam totemlerini ve ağaçları devirdi

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, bazı reklam totemleri ve ağaçlar devrildi.

Kentte etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Çapanoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan kalaslar etrafa saçıldı.

Apartman sakinlerinden Tuğra Filik, gece çok şiddetli rüzgar estiğini belirterek, "Binanın çatısının bir bölümü uçtu. Sevindirici olan kısım, can ve mal kaybının olmaması." dedi.

Şiddetli bazı reklam totemleri, ağaç ve trafik levhalarını devirdi, bir telefon direğinin kırılmasına yol açtı.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Oy kullanmaya ambulansla getirildiOy kullanmaya ambulansla getirildi
93 yaşında sandık başına gitti93 yaşında sandık başına gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatı uçması şiddetli rüzgar Yozgat

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlileri mahsur kaldı! Ekipleri harekete geçiren ihbar

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.