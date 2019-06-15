Yozgat’ta şiddetli yağış ekili alanlara zarar verdi

Yozgat’ın merkeze bağlı Topçu, Türkmenaraplı, Gökçekışla ve Çalılı köylerinde sağanak yağış domates, biber, fasulye ve salatalık gibi ekili tarlalara zarar verirken, bazı evlerde de su baskınlarına neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yozgat’ın merkeze bağlı Topçu, Türkmenaraplı, Gökçekışla ve Çalılı köylerinde ekili araziler ile birçok ev zarar görürken çok sayıda da küçükbaş hayvan telef oldu. Evlerin ve bahçelerin çamur içinde kaldığı köylerde vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Topçu köyünde Tevfik Oğuz isimli vatandaşın yaklaşık 150 kaz ve tavuğu sel sularından telef olurken, domates, biber, salatalık gibi ekili alanları da zarar gördü. Gökçekışla köyünde ise Gülhan Karaca’ya ait seralar ve tavuk kümesi sular altında kaldı. Sel suları kapalı kümes içerisinde bulunan yaklaşık 600 tavuğu telef etti, ayrıca seralarda bulunan çilek, domates ve biberler de zarar gördü.

Köylerde incelemelerde bulunan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir de yaptığı açıklamada sağanak sonucu Yozgat’ta afet oluştuğunu söyledi. Yozgat’ın Türkmen köyünde ise yaşlı bir vatandaş yaşanan afeti şiirleştirerek durumun vahametini dile getirdi.

