Yozgat’ta sis etkili oldu

Yozgat’ta dün akşamdan itibaren etkili olan ve zaman zaman devam eden kar yağışının ardından meydana gelen sis, görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Yozgat’ta sabah saatlerinde meydana gelen sis, kent merkezi başta olmak üzere şehrin genelinde etkili oldu. Özellikle E-88 karayolunda etkisini yoğun bir şekilde gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken polis ekipleri de hem devriye attı hem de kavşaklarda önlem aldı.

Sis şehir merkezinde de etkisini gösterirken, kentin simgelerinden biri olan Çapanoğlu Büyük Cami de sis nedeniyle gözden kayboldu.

