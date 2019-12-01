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Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz: - "Tedavileri için gereken her şey yapılmakta ve bizzat tarafımdan takip edilmekte"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan sporcular için gereken her şeyin yapıldığını, süreci bizzat takip ettiğini bildirdi.

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müsabaka için gittikleri Yozgat'ta trafik kazası geçiren Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcu ve yöneticilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcu ve yöneticileri müsabaka için gittikleri Yozgat'ta trafik kazası geçirmiş olup tedavileri için gereken her şey yapılmakta ve bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Yaralanan sporcu ve antrenörlerimizin tedavileri Yozgat Şehir Hastanesi, Çekerek, Sorgun ve Zile Devlet Hastanelerinde devam etmektedir. Yozgat Valimiz bizzat yaralılarımızın tedavisi ile ilgilenmektedir. Acil şifalar diliyorum."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Geçirdikleri kaza sonucu yaralanan oyuncularımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrilmiş, kazada 2 sporcu hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı ordu sporcu trafik kazası

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