HABER

Yozgat’ta tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesi Saray köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı.

Yozgat’ta tarihi eser operasyonu

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesi Saray köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 1 adet 14 santim uzunluğunda insan kafası figürü, 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ve 1 adet 4 santim ebatında hac ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler inceleme yapılmak üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yapılan aramada araç içerisinde bulunan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı (1)Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı (1)
CHP’li başkanın işten çıkarttığı işçiler açtıkları davayı kazandıCHP’li başkanın işten çıkarttığı işçiler açtıkları davayı kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Sultangazi'de ortalık karıştı! Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi

Sultangazi'de ortalık bir anda karıştı!

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme!

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Maltepe'de kediyi köpeğe parçalatmışlardı! Şoke eden ifade

Maltepe'deki pitbull vahşetinde şoke eden ifade!

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.