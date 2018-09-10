Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şükrü Çatak idaresindeki 06 BF 5811 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Terzili köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunanlardan İbrahim Çatak olay yerinde yaşamını yitirdi, Şükrü, Elmas ve Şükran Çatak ile Bakiye Bozkaplan ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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