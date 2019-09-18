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Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 21:53 | Son Güncelleme

Yozgat’ın merkeze bağlı Topçu köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Olay, Yozgat-Kayseri karayolu Topçu köyü yakınlarında meydana geldi.

Yozgat’ın merkeze bağlı Topçu köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yozgat-Kayseri karayolu Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Onbaşı Soner Kaya (22) yönetimindeki 06 YG 726 plakalı otomobil ile Sefer Gençer (58) yönetimindeki 34 BIR 168 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Soner Kaya (22) olay yerinde hayatını kaybederken araç içesinde bulunan Senanur Kartal (21) ise ağır yaralandı. Kazada diğer araç sürücüsü Sefer Gençer de yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Senanur Kartal tedavisi yapılmak üzere Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Soner Kaya’nın Kayseri İncesu Jandarma Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 uzman onbaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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