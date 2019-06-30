HABER

Yozgat’ta trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çok sayıda vatandaş ise gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen kaza yapan araçları meraklı gözlerle izledi.
Edinilen bilgiye göre kaza, şehir merkezi E-88 karayolu Adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar E. yönetimindeki 66 DK 495 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak önce refüjdeki bariyerlere çarptı ardından da karşı yola geçerek seyir halinde bulunan Eyüp G. (44) yönetimindeki 66 DP 371 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şoförü Eyüp G. ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer sürücü Serdar E. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen olayı görüp kaza yerine gelen birçok vatandaş ise kaza yapan araçları meraklı gözlerle izlemeleri dikkat çekti.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
(Özel) İstanbul’da denizde şortunu yıkayan 2 çocuk boğuldu(Özel) İstanbul’da denizde şortunu yıkayan 2 çocuk boğuldu
Anne- kızın sokak kedilerini besleyen genç kadını darbettiği iddiası Anne- kızın sokak kedilerini besleyen genç kadını darbettiği iddiası 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.